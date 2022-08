Ferragosto: sulle spiagge di Fondi vietati bivacchi e falò 

Fondi – In vista del Ferragosto il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato un’ordinanza di divieto di bivacco, campeggio, accensione di fuochi e falò. Si tratta di un provvedimento rafforzativo rispetto a quanto previsto durante la stagione balneare dall’ordinanza n. 82 del 30 aprile 2018 e alla quale si rimanda per quanto non espressamente specificato dalla presente. L’ordinanza è valida per i giorni 14 e 15 agosto 2022.

Il provvedimento in forma integrale

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=7459692&DOCORE_versione=1&FNSTR=NYJMGR_VCGXFFF_96032671104291661146391348875307.KYW&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fondi clicca qui