Fiumicino, invertito il senso di marcia su via Foce Micina

Fiumicino – Il Comune di Fiumicino rende noto che domani, sabato 13 agosto, in vista delle chiusure per la Festa dell’Assunta (leggi qui) il senso di marcia della viabilità su via Foce Micina, dove si tiene il mercato, sarà invertito da via delle Ombrine in direzione di via del Canale.

