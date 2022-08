Fiumicino – “Riaprirà oggi pomeriggio la viabilità in prossimità della sede comunale di via Portuense. Era stata interdetta nelle scorse settimane a causa dei lavori di realizzazione della piazzetta in corso di realizzazione di fronte all’entrata del Comune, dove oltre allo spazio pedonale saranno realizzati aree verdi con nuove alberature”. Lo rende noto in un comunicato stampa, l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Inoltre – prosegue l’Assessore – il lavoro in fase finale prevedrà una resinatura del marciapiede con un rifacimento anche del perimetro pedonale della sede. L’ingresso nel palazzo comunale avrà dunque una nuova veste, molto più bella e accogliente, un luogo dove i novelli sposi potranno farsi le foto di rito dopo le cerimonie e dove chiunque potrà sostare e trascorrere momenti di condivisione”.

