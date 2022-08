Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’afflusso di correnti da nordest relativamente più fresche che sta caratterizzando l’inizio della seconda decade di agosto avrà come conseguenza la formazione di un vortice temporalesco in movimento dai Balcani verso l’Adriatico tra venerdì e sabato. Questo influenzerà il tempo pilotando una serie di impulsi temporaleschi che scorreranno su molte delle nostre regioni da nord a sud, distribuendo fenomeni anche violenti. Sul finire della settimana invece l’area di bassa pressione si allontanerà verso l’Egeo, permettendo una rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale con tempo che tenderà a stabilizzarsi a partire dalle nostre regioni settentrionali.

METEO VENERDI’ 12 AGOSTO. Già al mattino spiccata variabilità su Triveneto e Romagna con qualche rovescio sparso, nuvolosità irregolare al Sud con rovesci sparsi in Puglia e temporali in Sicilia, specie settentrionale, fin sulla bassa Calabria. Altrove avvio di giornata più soleggiato. In giornata rovesci e temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, in estensione retrograda verso ovest a Emilia, Lombardia, entroterra ligure e Piemonte orientale entro sera, fino a sconfinare al Mar Ligure e alla Toscana con fenomeni anche intensi e a locale carattere di nubifragio. Altri temporali si intensificheranno al Sud peninsulare e in Sicilia, localmente forti e grandinigeni e in frequente sconfinamento alle coste, specie tirreniche, seppur in graduale attenuazione nel corso della serata. Temperature in lieve diminuzione.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: dal Nordest Europa si avvicina un vortice ciclonico retrogrado, che raggiungerà l’Adriatico entro sera. Giornata più variabile su Toscana, Umbria e Lazio: già tra mattino e pomeriggio nubi irregolari in discesa da Nord verso Sud con qualche locale pioggia o temporale, specie sui settori toscani. Segue un pomeriggio caratterizzato da qualche nuovo temporale o rovescio su Lazio interno, bassa Umbria e in generale sui settori appenninici. In serata giunge poi un secondo fronte da Nord con ulteriori locali piogge o rovesci in avanzamento sulla Toscana. Temperature in calo, clima meno caldo. Venti fino a moderati tra Nord e Nordest sulle zone interne, tra Ovest e Nordovest lungo le coste. Mare da poco mosso a localmente mosso.

Commento del previsore Lazio

Fino a sabato correnti piuttosto instabili dai quadranti nord orientali seguiteranno ad affluire sulle regioni del Centro, con anzi un vortice retrogrado dal Nordest Europa in arrivo sull’Adriatico tra venerdì e sabato. Venerdì dunque spiccata variabilità con sole alternato a nubi irregolari e possibilità per locali piogge o temporali su Toscana, Umbria e Lazio. Nella notte su sabato e fino al pomeriggio successivo transiterà inoltre un vero e proprio fronte da Nord verso Sud, con ulteriori rovesci e un calo questa volta apprezzabile delle temperature. Domenica 14 si prospetta invece ben assolata e calda, preludio ad un Ferragosto in prevalenza stabile, salvo maggiori incognite sulla Toscana, che potrebbe vedere qualche veloce rovescio o temporale, da confermare.

(Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.