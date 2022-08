Nettuno, una nuova ordinanza contro incendi e caduta alberi sui binari della ferrovia

Nettuno – Nell’ambito della campagna di prevenzione incendi è stata adottata una nuova ordinanza contenente specifiche misure di prevenzione per il rischio di incendi e di caduta alberi sulla sede ferroviaria.

L’ordinanza impone a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Nettuno, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e per incendio e loro propagazione.

Si tratta di azioni di controllo e prevenzione ordinarie ma fondamentali in questo periodo estivo caratterizzato da alte temperature, al fine limitare il più possibile fattori di rischio per la circolazione dei treni e l’incolumità delle persone che vi viaggiano.

