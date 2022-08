Roma – E’ rimasto intrappolato per 8 ore. Un uomo, nella serata di ieri, 11 agosto, è stato tirato fuori dai Vigili del Fuoco da un tunnel realizzato sotto un negozio sfitto di via Innocenzo XI a Roma.

Una volta fatto uscire l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario di Ares 118, che ha partecipato ai soccorsi con il gruppo specializzato per affiancare il gruppo Usar in seguito al protocollo approvato nello scorso maggio. I soccorritori hanno proceduto a stabilizzare il paziente per trasportarlo poi in ospedale.

I vigili del fuoco della 9A, con l’ausilio dei SAF, USAR e il Carro Crolli, sono intervenuti sul posto alle 12 e sono terminate nel pomeriggio.

Gli investigatori ritengono che non fosse un operaio quello rimasto intrappolato nel tunnel di 5 metri scavato sotto il negozio.

Sembra, infatti che i Carabinieri abbiano fermato altre tre persone nelle vicinanze.

L’ipotesi che si sta facendo spazio negli inquirenti è che si trattasse dei componenti della banda del buco impegnati nella realizzazione dello scavo per mettere a segno un colpo.

Gli uomini dell’Arma, al termine della giornata di ieri hanno arrestato due uomini con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e proceduto a due denunce per danneggiamento e crollo colposo nei confronti della presunta banda del buco.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

