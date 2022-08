“Terracina non sa accogliere i turisti”: la denuncia di un visitatore

Terracina – “Ieri ho preso una multa parcheggiando per andare al tempio di Giove.

Multa per me ingiusta su c’è un parcheggio esiguo non sufficiente per la mole di turisti presenti.

Visto che la multa dovrò ahimè pagarla volevo rendere pubblico l’assoluta incapacità di una amministrazione nei confronti di turisti che pagano già un biglietto per l’entrata di uno forse delle attrazioni più importanti della città. Questa secondo me non è un servizio accertabile”.

Firmato Salvatore Costantino