Demos Fiumicino: “No alla chiusura della ‘Casa di Daniele’ per disabili psichici adulti”

Fiumicino – “A luglio 2022, dopo aver avuto notizia ,da parte degli uffici che esisteva un problema di fondi e che ad agosto il “Servizio Socio Assistenziale per disabili psichici adulti in una struttura residenziale (Casa Famiglia)” sarebbe stato dismesso, il 28 Luglio il Consiglio Comunale, in sede di bilancio , ha approvato un emendamento che prevedeva fondi per il proseguimento del servizio fino a Dicembre 2022″. E’ quanto si legge in una nota a firma del Gruppo Democrazia Solidale – Demos Fiumicino.

“Bene! Nonostante questo risultato, – si legge nella nota – voluto fortemente da Democrazia Solidale – Demos e da tutti i Consiglieri , apprendiamo di un affidamento del servizio limitato al 31 agosto e finalizzato al collocamento dei ‘restanti’ utenti . Non comprendiamo il motivo di un nuovo affidamento della durata di un solo mese quando tutto il Consiglio Comunale si era chiaramente espresso pochi giorni prima. Stiamo parlando di persone con gravi disabilità che convivono da anni nella stessa casa con le loro abitudini e aree di confort create nel tempo.

Come Demos- Democrazia Solidale ci siamo confrontati e chiediamo che nelle more di altre progettualità, il servizio venga mantenuto ( come da copertura economica) fino a Dicembre 2022 e che questi mesi siano impegnati proprio per il miglioramento della vita dei nostri pazienti e per implementare nuovi progetti di vita e di autonomia promossi dagli operatori.

Ricordiamo che il servizio nasce in “Casa di Daniele “ ad Isola Sacra dal Dicembre 2014 ed è stato fortemente voluto da questa Amministrazione”.

“I Servizi sul territorio, – concludono – aperti per le persone fragili , si devono migliorare e non chiudere. Come Democrazia Solidale- Demos continueremo a tenere alta l’attenzione organizzando per i prossimi giorni delle iniziative presso la struttura dove si vuole chiudere il servizio o qualsiasi altra modalità che riterremo opportune. Siamo convinti che arrivati a questo punto, sia indispensabile anche l’ intervento diretto del sindaco Montino”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link