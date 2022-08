Fiumicino – “Proseguono incessantemente i lavori di manutenzione, ammodernamento e adeguamento al risparmio energetico in buona parte delle scuole del territorio“. A darne notizia è l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Gli operai incaricati dall’assessorato – aggiunge l’Assessore – stanno eseguendo importanti lavori di manutenzione in molte palestre. Stanno ristrutturando di sana pianta alcuni blocchi di bagni datati ed eseguendo la sostituzione degli infissi oramai rovinati e sostituiti da infissi di ultima generazione: in questo modo si otterrà un buon risparmio energetico e una buona insonorizzazione degli ambienti scolastici”.

“Inoltre – conclude Caroccia – sono in corso molteplici interventi di ristrutturazione dei lastrici solari prima di impiantare su di essi i pannelli solari per un completo efficientamento energetico di tutti i nostri plessi scolastici, con abbattimento totale dei consumi e di Co2″.

