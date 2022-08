Ladispoli, ruba i gioielli in casa di un’anziana: valevano oltre 10mila euro

Ladispoli – La mattina del 10 Agosto, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli, al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno denunciato a piede libero una 57enne del posto, gravemente indiziata dei reati di furto in abitazione e ricettazione.

L’attività è scaturita alcune settimane prima, quando un’anziana ha denunciato ai Carabinieri che dalla sua abitazione erano improvvisamente e misteriosamente svaniti monili in oro, i gioielli di una vita, del valore stimato di oltre 10mila euro.

I carabinieri hanno iniziato le indagini eseguendo controlli a tappeto presso gli esercizi di “Compro Oro” da Ladispoli fino alla Capitale. La ricerca, durata alcuni giorni, ha permesso di rintracciare i gioielli presso un esercizio commerciale della zona, risultato estraneo ai fatti, il cui titolare, a seguito della consegna dei preziosi da parte della 57enne, le aveva versato, direttamente sul suo conto corrente, 10.000 euro.

Una volta identificata ed individuata la donna, che ha rapporti di conoscenza con la vittima e in passato ha frequentato anche la sua abitazione, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria che ha immediatamente emesso nei suoi confronti un decreto di sequestro del denaro accreditato sul suo conto corrente. I Carabinieri hanno infine recuperato tutta la refurtiva, che sarà restituita alla vittima del furto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link