Legambiente: “In Italia fuorilegge il 32% di acque costiere e laghi”

“In Italia fuorilegge il 32% delle acque costiere e dei laghi”.

A dirlo è Legambiente commentando i risultati delle analisi effettuate durante le campagne ‘Goletta verde’ e ‘Goletta dei laghi 2022’.

Tra maladepurazione e scarichi abusivi, risultato “inquinato o fortemente inquinato” un campione su tre. (fonte:Adnkronos)

