Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Correnti orientali continuano ad affluire verso la Penisola Balcanica e hanno dato origine ad un vortice temporalesco nel cuore dell’estate, in spostamento verso l’Adriatico tra oggi e sabato. Questo influenzerà il tempo pilotando una serie di impulsi temporaleschi che scorreranno su molte delle nostre regioni da nord a sud, distribuendo fenomeni anche temporaleschi, violenti e accompagnati da locali grandinate e nubifragi. Un primo fronte è in azione già dalle prime ore di oggi al Sud e determina piogge e temporali intensi tra Sicilia e Calabria, con accumuli pluviometrici di oltre 60mm in una sola ora sul Messinese, dove si registrano allagamenti. Un secondo impulso ha raggiunto dai Balcani il Triveneto e si propagherà velocemente alla Val Padana centro-occidentale e dalle prime ore di sabato al Centro Italia, portandosi successivamente verso il Meridione, mentre al Nord il rinforzo dell’alta pressione tenderà a stabilizzare il tempo.

METEO SABATO 13 AGOSTO. Tempo in miglioramento al Nord con ampie schiarite in estensione alla Toscana, Umbria, alte Marche e alto Lazio. Instabilità in aumento invece su basso Lazio, basse Marche e Abruzzo, in estensione a gran parte del Sud peninsulare con rovesci e temporali anche forti dal pomeriggio, specie sulle zone interne, in sconfinamento alle coste del basso Tirreno e dello Ionio con possibili nubifragi e grandinate. Entro sera i fenomeni raggiungeranno anche Calabria tirrenica e nord Sicilia, seppur più deboli. Rovesci e temporali nel pomeriggio sul nord della Sardegna, in attenuazione in serata. Temperature in ripresa al Nord.

METEO DOMENICA 14 AGOSTO. Il vortice temporalesco che fino a sabato rimarrà in azione sull’Adriatico determinando forte instabilità sulle regioni meridionali, si allontanerà verso la Grecia sul finire della settimana. Sarà seguito dal temporaneo rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale che favorirà una maggior stabilizzazione del tempo domenica, tanto che la giornata risulterà quasi ovunque soleggiata. Faranno eccezione una residua variabilità al Sud e la tendenza ad aumento della nuvolosità al Nordovest, con incremento dell’instabilità sulle Alpi occidentali dove giungeranno alcuni rovesci. Questi saranno causati da una saccatura che dal Nord Atlantico andrà approfondendosi verso la Penisola Iberica ed invierà un primo impulso instabile verso i rilievi del Nordovest. Contemporaneamente innescherà un richiamo di correnti calde nord africane, responsabili di un certo aumento delle temperature.

METEO LUNEDI’ 15 AGOSTO. Andrà aumentando l’instabilità al Nord col trascorrere delle ore, dapprima sull’arco alpino e in Liguria, dove piogge e rovesci sparsi assumeranno anche carattere temporalesco e si estenderanno a tutto il Nordovest marciando verso il Triveneto. Fenomeni più deboli e sparsi invece a sud del Po, ovvero sull’Emilia Romagna. Aumenterà l’instabilità anche su parte delle regioni centrali, in particolare su Toscana, Umbria e alte Marche dove giungerà qualche temporale, un po’ di variabilità anche in Sardegna con possibilità di alcuni rovesci diurni sulle zone interne. Rimarrà più soleggiato invece al Sud, sotto la protezione dell’anticiclone. Entro sera tende a migliorare al Nordovest con schiarite che successivamente avanzeranno verso est. Le temperature aumenteranno al Sud e sulle isole, tanto che su Sardegna e Sicilia si potranno raggiungere picchi di 36/38°C. Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: un vortice ciclonico retrogrado in discesa dal Nordest Europa attraversa l’Adriatico da Nord a Sud ma coinvolte anche le regioni centrali tirreniche. In nottata rovesci sparsi e qualche temporale sulla Toscana, dove poi seguirà un netto miglioramento dal mattino. Fenomeni in trasferimento tra Umbria e Lazio tra mattino e pomeriggio. Non escluse manifestazioni temporalesche intense in particolare sui settori costieri e sul Pontino, per il resto le precipitazioni risulteranno distribuite in modo assai irregolare. Temperature in calo, deciso sul Lazio, con clima decisamente più gradevole e caldo contenuto. Venti fino a moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali. Mare da poco mosso a localmente mosso.

DOMENICA: rimonta un promontorio anticiclonico garanzia di una giornata ampiamente assolata su Toscana, Umbria e Lazio. Clima diurno caldo, ma senza particolari eccessi con massime in genere sui 30-32°C. Clima invece frizzante all’alba, complice un deciso calo dei valori minimi. Ventilazione a regime di brezza con rinforzi pomeridiani da Ovest. Mare da poco mosso a localmente mosso.

LUNEDI’, FERRAGOSTO: alta pressione nuovamente disturbata da correnti atlantiche. Sole comunque prevalente su Lazio, Umbria e bassa Toscana con caldo a tratti anche intenso e afoso. Maggiore variabilità invece tra medio-alta Toscana e Umbria, con occasione per qualche veloce rovescio o temporale nel corso del pomeriggio. Previsione da confermare.

Commento del previsore Lazio

Sabato atteso un peggioramento del tempo, a causa di correnti piuttosto instabili dai quadranti nord orientali seguiteranno ad affluire sulle regioni del Centro, con anzi un vortice retrogrado dal Nordest Europa in arrivo sull’Adriatico. Nella notte su sabato e fino al pomeriggio transiterà un fronte da Nord verso Sud, con rovesci e un calo delle temperature. Domenica 14 si prospetta invece ben assolata e calda, preludio ad un Ferragosto in prevalenza stabile, salvo maggiori instabilità sulla Toscana, Umbria orientale che potrebbero vedere qualche veloce rovescio o temporale, nel corso del pomeriggio. A seguire tempo in prevalenza stabile e soleggiata, salvo maggiori condizioni di variabilità tra giovedì e venerdì. Seguite gli aggiornamenti sul sito.

(Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.