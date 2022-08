Minturno, tenta la truffa dello specchietto a danni di un anziano: arrestato

Minturno – Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio, in concomitanza dell’incremento delle presenze turistiche. I militari della Stazione CC di Scauri hanno raccolto e sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di un uomo di Napoli ritenuto autore di truffa aggravata. Nello specifico, l’uomo è stato sorpreso all’atto di effettuare una truffa con il “metodo dello specchietto rotto”.

Il predetto, dopo aver simulato un banale sinistro stradale, è riuscito a convincere la vittima, un 84 enne di Minturno, di aver subito un danno alla carrozzeria della propria autovettura per la manovra scorretta, inducendola a farsi consegnare, a titolo di ristoro, la somma di euro 200. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ha evitato che l’ideatore della truffa potesse allontanarsi con il bottino ormai intascato, immediatamente dopo restituito all’anziana vittima che si poteva rendere conto di non aver fatto alcun danno con il proprio mezzo e di essere stato quindi vittima di una truffa. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino, è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Minturno, clicca qui