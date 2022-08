Nettuno, approvata la proposta preliminare del Piano di utilizzazione arenili

Nettuno – Con deliberazione numero 11 del 12 agosto 2022 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale è stata approvata la proposta preliminare del piano di utilizzazioni degli arenili (PUA) di Nettuno.

Un atto importante per lo sviluppo e la crescita del litorale; il PUA è uno strumento di programmazione e pianificazione che disciplina l’utilizzo delle aree demaniali, regolamentandone la fruizione a fini turistici e ricreativi. L’obiettivo del nuovo piano è di ottimizzare le potenzialità offerte dall’arenile disponibile lungo la fascia costiera, tenendo conto delle realtà esistenti, razionalizzare ed incrementare gli accessi al mare nel rispetto del piano regionale, indicare le aree più idonee per la localizzazione delle attività nautiche.

“Si tratta di un atto importante per una città di mare come Nettuno – dichiara il Commissario Straordinario Bruno Strati -; ora sono le realtà del territorio che devono fornire il loro contributo per la futura approvazione del PUA. Mi aspetto un’ampia partecipazione da parte delle associazioni di categoria anche in vista della prossima attuazione della direttiva europea sulle concessioni balneari”.

La procedura per l’adozione del piano definitivo prevede che entro quindici giorni dall’adozione del preliminare, la documentazione venga depositata presso la Segreteria del Comune e che per trenta giorni sia messa a disposizione del pubblico che, nei trenta giorni successivi, potrà formulare osservazioni prima di passare alla fase di approvazione definitiva.

