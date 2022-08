Serie A, al via il Campionato: orari e date delle partite e dove vederle in tv

Roma – Al via il campionato di Serie A 2022/2023. A inaugurare la stagione alle 18.30, i campioni d’Italia del Milan che sfideranno l’Udinese, e Sampdoria-Atalanta, quindi Lecce-Inter e Monza-Torino. Ecco, partita per partita, il calendario della prima giornata (13-14-15 agosto) e dove i match saranno trasmessi in streaming.

SABATO 13 AGOSTO

Milan-Udinese, ore 18.30 (Dazn)

Sampdoria-Atalanta, ore 18.30 (Dazn/Sky)

Lecce-Inter, ore 20.45 (Dazn/Sky)

Monza-Torino, ore 20.45 (Dazn)

DOMENICA 14 AGOSTO

Fiorentina-Cremonese, ore 18.30 (Dazn)

Lazio-Bologna, ore 18.30 (Dazn/Sky)

Salernitana-Roma, ore 20.45 (Dazn)

Spezia-Empoli ore 20.45 (Dazn)

LUNEDI 15 AGOSTO

Verona-Napoli, ore 18.30 (Dazn)

Juventus-Sassuolo, ore 20.45 (Dazn) (fonte Adnkronos)