Australia, spari in aeroporto a Canberra: scalo evacuato

Canberra – L’aeroporto di Canberra in Australia è stato evacuato dopo che sarebbero stati sparati colpi di arma da fuoco all’interno del terminal. Lo riportano media locali. Secondo quanto riferito, gli spari sarebbero stati uditi nell’atrio del check-in intorno alle 13.30 e un uomo sarebbe stato arrestato. (Fonte: Adnkronos)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.