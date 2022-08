Civitavecchia, aggredisce il “rivale in amore” che finisce in ospedale: denunciato

Civitavecchia – L’attività’ d’indagine condotta dagli agenti del Commissariato di Civitavecchia ha consentito l’identificazione di un diciannovenne romano che ha aggredito un coetaneo per motivi sentimentali il 4 agosto scorso nei pressi del Forte Michelangelo.

La vittima, ricoverata presso l’Ospedale San Paolo è stata successivamente trasferita in prognosi riservata al Policlinico Gemelli di Roma. Gli elementi acquisiti dagli investigatori hanno condotto verso un giovane appena maggiorenne di Civitavecchia che dovrà rispondere del reato di lesioni personali aggravate.

L’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quello delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

