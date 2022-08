Ladispoli – Il Comune di Ladispoli rende noto che lunedì 15 agosto il servizio di raccolta differenziata porta a porta avverrà regolarmente, mentre il Centro di raccolta comunale sarà chiuso.

“Le isole ecologiche mobili in Via Corrado Melone e Marina di San Nicola saranno attive – si legge nella nota – e le isole ecologiche mobili in Via Firenze, Piazza della Vittoria, Piazza de Michelis ed in Via dei Narcisi non attive”.

