Ferragosto, controlli interforze da Civitavecchia a Nettuno: la movida osservata speciale

Roma – Weekend di controlli predisposti dalla Questura di Roma, in occasione della festività del Ferragosto, nei luoghi interessati dalla Movida romana, dal centro della capitale al litorale, dove gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto “Lido di Roma”, dei commissariati di Civitavecchia, Fiumicino e Anzio Nettuno, anche qui coadiuvati da personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nell’ambito dei rispettivi luoghi coinvolti dalla ‘Movida’, hanno intensificato i propri servizi controllando circa 500 persone, circa 300 veicoli e 21 esercizi commerciali, 4 dei quali sono stati sanzionati amministrativamente; 1 persona è stata arrestata dagli agenti del commissariato Fiumicino per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Analoghi servizi di controllo sono stati predisposti anche per la giornata di domani, per assicurare un Ferragosto in sicurezza.

