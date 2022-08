Il Litorale di Ardea? Ha cambiato look. Ora la città deve cambiare “nome”

Ardea – Sono molti i cittadini a dire che, negli ultimi anni, molte cose sono cambiate e gli scorci fotografici, rendono giustizia ad un impegno amministrativo che ha dato al litorale servizi di igiene e di infrastrutture degne di un paese civile.

Siamo andati a verificare. E ciò che viene fuori è prima di tutto un servizio puntuale di pulizia spiaggia, secchioni per la multi raccolta puliti ed efficienti, passi a mare puliti e privi di erbacce, marciapiedi e pista ciclabile senza la presenza di sabbia.

L’impegno profuso della Blu Work e della Igiene Urbana (ATI dell’appalto in corso), fanno si che il territorio si presenti pulito ed accogliente per le migliaia di turisti che affollano le spiagge ardèati.

Anche la notte di San Lorenzo, nota per le feste notturne sulle spiagge, grazie alla costante pulizia ha evitato ogni disagio per i bagnanti e questo nonostante l’arenile sia tra i più ampi del Lazio. Infatti, la larghezza media delle spiagge è di 150 metri dalla battigia.

La tenuta in pulizia dei passi a mare, ha consentito alle specie arboree protette di riprendere vita e la macchia mediterranea, con anni di impegno, è tornata rigogliosa sulle dune. Queste essenze protette, va ricordato, oltre che meravigliose in fioritura, hanno una funzione di bloccare la sabbia ed i relativi effetti di spostamento della stessa per effetto eolico.

Ora il prossimo passo sarà quello di riqualificare anche il “nome” di Ardea, con iniziative apposite, eventi culturali, portando la città ad essere protagonista almeno nel panorama regionale. Va fatto dimenticare il binomio Ardea e criminalità, così come Ardea e abusivismo, e puntare su Ardea e qualità. Qualità della vita, qualità dell’offerta culturale.

