Tragico incidente nella notte: auto finisce in canale di scolo, morti 4 ragazzi

Godega di Sant’Urbano – Tragico incidente nella notte. Quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 19 anni, sono morti poco dopo le 2 nella Polo sulla quale viaggiavano, probabilmente dopo la serata passata insieme. E’ successo a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso.

Gli agenti della Polizia Stradale, arrivati sul posto insieme a due ambulanze che non hanno potuto far altro che constatare i decessi, stanno ancora lavorando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e i motivi che abbiano fatto finire la macchina fuori strada, in un canale di scolo all’altezza di via Cordignano. (Fonte: Andnkronos)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.