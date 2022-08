Carta d’Identità Elettronica, Open Day a Torvaianica i primi 3 weekend di settembre

Pomezia – In vista delle prossime consultazioni elettorali, tornano gli Open Day Cie, dedicati al solo rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Nei giorni 3, 4 ,10, 11, 17 e 18 settembre la delegazione di Piazza Ungheria sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con orario continuato.

La prenotazione è obbligatoria utilizzando l’App TuPassi o il totem presente nella sede dei servizi demografici in Piazza San Benedetto da Norcia. Il Comune di Pomezia ricorda alla cittadinanza che presso la delegazione di Torvaianica è possibile effettuare esclusivamente pagamenti elettronici tramite Pos.

Tutte le informazioni sulla carta d’identità elettronica: www.comune.pomezia.rm.it/carta_identita_elettronica

