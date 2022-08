Finanziamenti ai centri estivi, il comune di Civitavecchia pubblica l’avviso

Civitavecchia – L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia comunica che è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato alla concessione di finanziamenti destinati ai gestori dei centri estivi anno 2022 e il modello per la presentazione della domanda. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12.00 del 31 agosto 2022.

“È un servizio alla comunità che merita tutta la nostra attenzione” ha dichiarato l’assessore Cinzia Napoli, “e voglio ringraziare gli uffici per il lavoro svolto”.

L’avviso pubblico e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia www.comune.civitavecchia.rm.it nella sezione “Informacomune”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Servizi sociali telefonando allo 0766 590764.

