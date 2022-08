Questa notte alle ore 00.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incidente stradale sull’autostrada A12 al chilometro 40 corsia Sud.

All’arrivo sul posto, congiuntamente con gli uomini della 26A, Cerveteri, hanno trovato un autoveicolo ribaltato, finito nella scarpata adiacente.

Foto 2 di 2



I tre occupanti, di nazionalità straniera, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco hanno intrapreso una ricerca per scongiurare la presenza di altre persone coinvolte. In seguito gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza il veicolo.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.