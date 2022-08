Ladispoli, il 30 agosto Cristina D’Avena in concerto

Ladispoli – “Finalmente possiamo annunciare la data ufficiale della festa di fine estate che vedrà protagonista Cristina D’Avena il 30 agosto in Piazza Rossellini”. A parlare è l’assessore al turismo Marco Porro che ha comunicato l’ufficialità della data in cui si esibirà la regina delle sigle dei cartoni animati, accompagnata dalla band musicale Gem Boy.

“Dopo il grande successo del Summer Fest – ha aggiunto l’assessore Porro – daremo ancora una volta la possibilità ai nostri concittadini e ai turisti di assistere gratuitamente ad un grande evento nel centro della nostra città.

In Piazza Rossellini – ha concluso Porro – continueranno gli eventi per tutto il mese di agosto. È possibile consultare il cartellone completo sui canali social e sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli”.

