Movida a San Felice Circeo, arriva l’ordinanza del Sindaco contro il rumore notturno

San Felice Circeo – “Dalla mezzanotte di oggi ( ieri ndr) entra in vigore la nuova ordinanza per il contenimento del rumore notturno, contenente limitazioni per la vendita di bevande alcoliche e in contenitori di vetro”.

Il provvedimento di ieri a firma del sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo per “contemperare le esigenze delle attività che operano sul territorio con il diritto al riposo e alla quiete di turisti e residenti, nonché ovviamente per la sicurezza delle persone”.

L’ordinanza sindacale dispone che “In tutto il territorio comunale, dalle 22 alle ore 7 è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro. La vendita per asporto negli esercizi di vicinato (alimentari, supermercati etc) di bevande alcoliche e superalcoliche è vietata dalle 22 alle 70. In tutto il territorio, fatta eccezione per il centro storico dove è consentito sino all’01:00, è consentito somministrare bevande alcoliche sino alle ore 02:00. La chiusura degli esercizi pubblici del centro storico dovrà avvenire entro le 2. La musica e consentita negli esercizi pubblici come attività complementare (e vietata la discoteca se non specificatamente autorizzata secondo le regole di settore).

L’intrattenimento musicale è consentito fino alle 3 negli stabilimenti balneari (con riduzione graduale dell’emissione sonora dalle 1,30) nel resto del territorio comunale escluso centro storico fino alle ore 02,00 (con riduzione graduale dell’emissione sonora dall’1), nel centro storico fino alle 1″.

