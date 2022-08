Nettuno, il Comune cerca un nuovo Amministratore per la Poseidon: come candidarsi

Nettuno – E’ stata avviata la procedura di evidenza pubblica per la nomina dell’Amministratore unico della Società in house “Poseidon s.r.l.” mediante comparazione di curricula.

L’Avviso è rivolto ai candidati in possesso di Laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale per i corsi di nuovo ordinamento, in discipline giuridiche, economiche, aziendali e comprovate esperienze e conoscenze specifiche, documentate, in materia di gestione di servizi pubblici con particolare riferimento ai servizi gestiti dalla Soc. Poseidon s.r.l..

La domanda di partecipazione all’Avviso, redatta su carta semplice ed indirizzata deve essere inoltrata, pena esclusione entro le ore 12.00 del 08.09.2022, con i relativi documenti mediante invio alla seguente e-mail PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it

