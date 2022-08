Paura a Civitavecchia, in fiamme un appartamento in via Apollodoro

Civitavecchia – Fiamme all’interno di un appartamento ieri pomeriggio, 14 agosto 2022, in via Apollodoro 57 dove sono intervenuti i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Le fiamme erano confinate nella cucina dell’alloggio posto al secondo piano dello stabile in indirizzo. A dare l’allarme sono stati i proprietari che al momento si trovavano nel cortile di pertinenza.

Gli uomini della Bonifazi giunti velocemente sul posto hanno immediatamente iniziato l’opera di spegnimento. Al loro arrivo le fiamme stavano lambendo anche il resto delle camere. La repentina estinzione dell’incendio ha evitato il completo coinvolgimento dell’appartamento. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto erano presenti anche gli uomini del commissariato di Civitavecchia ed il personale sanitario del 118.

