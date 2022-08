Ponza – L’associazione Cala Felci di Ponza ha organizzato degli eventi rivolti al pubblico più giovane. Le pre-serate di agosto sono, infatti, interamente dedicate a tutti i bambini ponzesi e a quelli in visita sull’isola.

Sono “le marionette di Ike”, che prendono vita tutti i pomeriggi sull’isola pontina affascinando bimbi e adulti. Ike dà un’anima ai suoi burattini con dolcezza e fermezza trasportando i più piccoli in un mondo di favole scritte da lei. La cura dei dettagli è minuziosa. Le scenografie sono dipinte a mano da Ike e Susanna e Giovanna che con il suo personaggio “Zeppola” gioca con i bimbi che a bocca aperta guardano lo spettacolo.

Purtroppo, però, nonostante la novità che coinvolge i più piccoli isolani e turisti, quest’anno l’associazione Cala Felci ha preferito sospendere Ponza in Tavola, Lo Stracquo e Ponziano Benemerito e a chiarire i motivi è il presidente Casalino Massimiliano che spiega: “Sono eventi articolati che coinvolgono molte persone nell’organizzazione. Non si possono realizzare all’ultimo minuto, ma assicuriamo che lavoreremo tutto l’inverno per essere pronti per la prossima estate”.

L’associazione resta anche in attesa di risposte dalla Regione Lazio per partecipazioni di alcuni bandi a Lazio Crea.

Con l’occasione gli l’organismo ha voluto ringraziare “il sindaco e i delegati degli eventi Silverio Migliaccio e Ferdinando Femiano per aver accolto il nostro progetto con le marionette di Ike. Ogni favola raccontata dalle marionette di Ike ha una morale”.

