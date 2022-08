Videocorto Nettuno 2022, dal 26 al 28 agosto: il programma, i giurati, gli ospiti

Nettuno – Nel 1996 nacque come un gioco di una festa di compleanno tra giovani attori. Nel tempo è cresciuto a dismisura. Quest’anno Videocorto Nettuno, giunto alla sua ventisettesima edizione, promette di rivoluzionare Nettuno, trasformando la cittadina balneare da luogo privo di sale cinematografiche ( così è dal 2003 ) a sede di una rassegna sempre più importante e prestigiosa.

A tagliare il nastro dello start sarà Enrico Lo Verso, prossimamente a Venezia con l’attesissimo Dante di Pupi Avati. Enrico sarà una sorta di padrino della manifestazione e sarà presente al salotto pomeridiano al borgo medievale alle 18 di venerdì 26 agosto per poi presenziare alle proiezioni serali dalle 20,45 in poi.

L’ospite del secondo giorno, sabato 27, sarà il regista Giuseppe Piccioni, recentemente nelle sale con L’ombra del giorno. i 14 giurati saranno capitanati da Stefano Reali, che si muove dietro la macchina da presa tra cinema e serie tv ( l’ultimo è Storia di una famiglia perbene, uno dei successi della scorsa stagione ). Con lui Angela Baraldi, cantante e attrice ( La compagnia del cigno ), Simone Godano, autore e regista del premiatissimo Marylin ha gli occhi neri, Francesco Di Stefano, montatore di Freaks out, Fabrizio Colica, attore del duo comico Le Coliche, che spopola sul web con corti visualizzatissimi, Tiziana Foschi, attrice ex Premiata Ditta, che sta riempendo i teatri con Faccia un’altra faccia, Claudia Marsicano, tra le protagoniste di Noi, Anna Favella, vista la scorsa stagione in Incastrati con Ficarra e Picone, Anna Ferraioli Ravel, la splendida Titina dei Fratelli Di Filippo di Sergio Rubini e ancora Paolo Di Paolo, tra gli scrittori più celebri della sua generazione, Michela Monferrini, tra le voci più sincere e innovative della narrativa italiana, Lucilla Colonna, Roberto Lucci, Eros Razzano, personaggi e giurati che tornano al festival sempre molto volentieri.

I 18 film in concorso verranno proiettati al Forte Sangallo, il monumento simbolo di Nettuno e si daranno “battaglia” per aggiudicarsi i 19 premi ( tra cui quello del pubblico, che vedrà i film insieme ai giurati, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti ) e il posto nella finalissima di domenica 28 quando, oltre ai due eventi fuori concorso, uno dei quali frutto della sinergia con l’attivissima associazione Lanterne Magiche di Vigna Murata, la platea vedrà i 4 film più apprezzati dalla giuria e il migliore, fino a quel momento, per il pubblico. Pubblico che tornerà a votare anche domenica per l’assegnazione finale.

Ad organizzare il tutto, l’Associazione Pro Loco, con la direzione artistica di Elvio Calderoni e Giulia Bartoli, anime della competizione sin dalla sua ideazione. Gli appuntamenti pomeridiani al borgo saranno condotti da Lucilla Colonna e Alessandro Policreti dalle 18 alle 19. Previste numerose dirette social durante i giorni di festival sia dal salotto del pomeriggio che dalle serate. La prima di queste è fissata per venerdì 19 alle 18,00 quando cortisti e giurati saranno invitati a partecipare ad una sola settimana dall’evento, per tastare un po’ gli umori della vigilia.

La selezione ufficiale

CONCORSO

VENERDI’ 26 AGOSTO

CASA DOLCE CASA FRANCESCO D’IGNAZIO L’IMPIANTO UMANO ANDREA SBARBARO BUON NATALE VIREN BELTRAMO VOLEVO ESSERE GASSMAN CHRISTIAN SCARDIGNO #MYDORIAN SANTA DE SANTIS/ALESSANDRO D’AMBROGIO FASE 3 OMAR NEDJARI EXISTERE PIETRO BONACCIO MAMMARRANCA FRANCESCO PIRAS OMEOSTASI PAOLO MANNARINO

SABATO 27 AGOSTO

RICORDI DI OGGI DARIO CIULLA A CASA PIETRO PINTO LOCKDOWNLOVE.IT ANNA MARCELLO SISSY EITAN PITIGLIANI NATIA ROBERTA SPAGNUOLO LA DISCOTECA JACOPO MILIANI LA CASA DI PIADA MICHELE ABBONDANZA/FRANCESCO ZUCCHI INCONTROTEMPO MANUEL AMICUCCI TRA LE 7 E LE 8 MATTIA TREZZA

DOMENICA 28 AGOSTO

PROIEZIONE DEGLI EVENTI FUORI CONCORSO E DEI 5 FILM FINALISTI ( 4 SCELTI DALLA GIURIA E 1 DAL PUBBLICO )

FUORI CONCORSO:

RE-IMAGINE

GIANLUCA MANGIASCIUTTI

LA VITA CHE TI ASPETTA GINEVRA BARBONI

