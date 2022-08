10 e 11 settembre a Pomezia via alla Prima Edizione del Villaggio dello Sport

Pomezia – Il 10 e 11 Settembre nella suggestiva cornice del Selva dei Pini si terrà la Prima Edizione del Villaggio del Sport, evento interamente dedicato allo sport e alle associazioni sportive del territorio.

Due giorni di festa in cui sarà possibile conoscere da vicino tutte le discipline sportive rappresentate dalle 39 associazioni partecipanti.

Ci saranno aree tematiche dove tutti potranno cimentarsi nelle attività proposte, dimostrazioni pratiche, presentazione di atleti e delle attività svolte.

Le discipline presenti all’evento saranno le arti marziali, ginnastica artistica, danza, volley, basket, tennis, podistica, atletica, calcio, calcio a 5, nordic walking, tiro con l’arco, rugby, mountain bike, vela e l’addestramento cinofilo.

Presenti anche un punto ristoro, un infopoint e altri servizi utili tra cui un servizio navetta che dalle 10.00 alle 22.00 collegherà Piazzale Kennedy e Piazza Bassanetti al Selva dei Pini.

