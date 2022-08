Auto abbandonate a Fiumicino: come fare le segnalazioni alla Polizia Locale

Fiumicino -“In questi mesi è stato fatto un grande lavoro di rimozione dei veicoli abbandonati nelle strade del nostro territorio. Purtroppo però sono ancora molte le auto e i motorini che giacciono abbandonati in diversi angoli del Comune. Spesso i cittadini ci chiedono quale sia la procedura per segnalarli alla Polizia Locale. Ci sembra importante dunque ricordarla”. A parlare è la Comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola, che in una nota diffusa dall’ufficio stampa del Comune, ricorda la “giusta procedura” per segnalare agli uffici competenti la presenza di auto abbandonate.

“Se un cittadino vuole segnalare la presenza di un veicolo abbandonato – spiega – deve inviare una mail a polizia.stradale@comune.fiumicino.rm.it. Importante è indicare la strada, il civico, il modello e il colore del veicolo e se esso è in evidente stato di abbandono (privo di ruote, con i vetri rotti, etc), allegando possibilmente anche una foto dello stesso. Si ricorda che così sarà considerato un rifiuto e sarà possibile rimuoverlo prima dei 60 giorni, che altrimenti andrebbero attesi. Se invece il veicolo è solo parcheggiato da molto tempo, sporco, ma integro sarà necessario attendere 60 giorni dalla segnalazione, entro i quali la Polizia locale prenderà contatti con il proprietario, se raggiungibile, grazie alla presenza di targa o con una ricerca tramite il telaio”.

