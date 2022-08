Con “Zodiaco Tour” Michele Bravi fa tappa a Santa Severa

Santa Marinella – Michele Bravi approderà a Santa Marinella (RM) venerdì 19 agosto, con lo “Zodiaco Tour”, prodotto da Vivo Concerti, che prende il nome dall’ultimo singolo del cantautore, “Zodiaco”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

“Zodiaco” scritto da Federica Abbate, Davide Petrella e Francesco Catitti che ne ha curato anche la produzione, è un uptempo consapevolmente leggero che, già dalle prime note, permette all’ascoltatore di immergersi nel mood spensierato caratteristico del periodo estivo.

“Un sagittario come me non voleva smentire l’energia positiva ed entusiastica con cui l’astrologia ci descrive e il racconto ammiccante di un pezzo consapevolmente leggero ne è la diretta conseguenza”

Dopo il live a Santa Marinella (RM), parte del tour estivo prodotto da Vivo Concerti, Michele concluderà la tournée a Busca (CN), sabato 3 settembre, al Parco dell’Ingenio per Suoni dal Monviso. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com

