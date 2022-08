Europei di Atletica, Crippa conquista uno splendido bronzo nei 5 mila

Monaco – La storia dell’atletica passa ancora dalla velocità d’antilope di Yeman Crippa. L’azzurro, che veste la maglia delle Fiamme Oro, si lancia in finale nei 5000 metri negli entusiasmanti Europei di atletica a Monaco e si prende la medaglia di bronzo con il tempo di 13:24.83.

Anni straordinari per il primatista italiano nelle distanze del mezzofondo, che sigla la seconda perla italiana in competizione: “Aspetto i 10 mila”. Dice felice ai microfoni di Raisport.

(foto@Colombo/Fidal)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.