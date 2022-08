Europei di Atletica, Jacobs è leggenda: conquista l’oro nei 100 metri

uisMonaco – Si accende di gloria Marcell Jacobs è ottiene la medaglia d’oro. cancella una stagione sfortunata l’azzurro campione olimpico nei 100 metri e si prende il titolo europeo anche all’aperto.

Concentrato e consapevole di se stesso parte veloce ed esce dalla linea dei migliori d’Europa. Si prende il titolo e firma un’altra meraviglia azzurra. Si mette al collo la terza medaglia italiana agli Europei di atletica. Lo fa con il tempo di 9.95. Mancava la medaglia in specialità dal 1978 con la leggenda Pietro Mennea.

E’ la nuova generazione di Fenomeni dell’atletica e il campione olimpico la guida: “Vale tantissimo, grazie per il tifo a tutti. Stagione difficile e portare la medaglia a casa è sempre entusiasmante. Mi da fiducia. Non sono molto soddisfatto della gara. In semifinale ho corso meglio, ma sono riuscito ad uscire bene alla fine. Sto davanti a tutti, è importante. Come sono uscito dai blocchi ho sentito un irrigidimento e mi sono preoccupato. Ho fatto quello che potevo, semplice contrattura e sono andato. Sono molto contento, il tempo non mi soddisfa, cerco sempre il meglio, ma sono felice. Il lavoro funziona e sto in forma e posso fare grandi cose. Un grande saluto a chi mi ha sostenuto, mi date energia per andare forte. Siamo i numero uno e continueremo a dimostrarlo. Nella 4×100 vi faremo sognare ancora”. Ha detto il campione olimpico ai microfoni di Raisport.

(foto@Colombo/Fidal)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.