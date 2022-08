Europei di Atletica, meraviglia Dester: è nuovo primato italiano nel decathlon

Monaco – Nella serata delle magie a Monaco, una stella appartiene anche a Dario Dester. Nello sport che conta 10 discipline tutte insieme, l’azzurro scrive la storia in specialità firmando il nuovo primato italiano agli Europei di atletica leggera in svolgimento fino a domenica. Lo fa dopo 26 anni suonati e felicissimo festeggia al traguardo con il Tricolore sulle spalle. Un sesto posto speciale per i primi dieci campioni continentali.

Il punteggio, non il tempo per il decathlon, è quello di 8218 punti. Il record apparteneva a Beniamino Poserina (8169 a Formia nel 1996).

(foto@Colombo/Fidal)

