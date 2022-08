Europei di Nuoto: Razzetti conquista il bronzo nei 200 farfalla

Roma – Vola sempre più in alto, senza porsi confini Alberto Razzetti che piazza un favoloso bis e, dopo l’oro nei 400 misti, è di bronzo nei 200 farfalla come a Budapest quindici mesi fa.

Il 23enne ligure – tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, conclude con la seconda prestazione personale di sempre in 1’55”01, dopo un primo 50 da missile in 53”65; alle sue spalle c’è un ritrovato Giacomo Carini – tesserato per Fiamme Gialle e Can. Vittorino da Feltre – quarto con il primato personale in 1’55”17 (prec. 1’55”).

Davanti a tutti, imprendibile, il magiaro Kristof Milak – oro iridato e primatista del mondo (1’50”34) in 1’52”01 che precede il compagno di squadra Richard Marton in 1’54”78. “Sono stato un po’ pollo a non vedere il ritorno di Marton – sottolinea Razzetti, campione del mondo in vasca corta – Fino ai centosettanta metri stavo bene, poi mi sono un po’ spento. Sono felice per il bronzo e non ho ancora finito, perchè ho i 200 misti”. Mastica amaro Carini: “Felice per il personale ma il podio non era impossibile – afferma il 25enne piacentino, seguito da Matteo Giunta – Sono orgoglioso di essere tornato a questi livelli”. (federnuoto.it)(foto@DeepBlueMedia)

