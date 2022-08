Fiumicino – “È la festa della speranza”. Così padre Leonardo Ciarlo, parroco di Santa Maria Porto della Salute, ha definito la solennità di Maria assunta in cielo nella celebrazione di ieri pomeriggio a Fiumicino. Tra i sacerdoti concelebranti il vicario foraneo di Porto don Bernardo Acuna Rincon e padre Marcello Miotto. “La vergine porta il credente a una duplice considerazione: trovare la ragione per guardare con serenità all’avvenire e riconoscere la certezza che la nostra realtà di uomini non è destinata alla distruzione, ma alla gioia“, ha spiegato padre Ciarlo durante l’omelia della liturgia celebrata prima della tradizionale processione sul mare.

Presente alla celebrazione il Comune di Fiumicino con il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e alcuni membri del consiglio comunale Angelo Petrillo, Mario Baccini, Alessio Coronas e Federica Poggio, oltre alla consigliera regionale Michela Califano di Fiumicino e alle autorità civili e militari.

di 14 Galleria fotografica Ferragosto a Fiumicino: processione a mare dell'Assunta









La tradizionale processione guidata dal vescovo Gianrico Ruzza ha raccolto lungo il canale centinaia di cittadini e turisti che ogni anno salutano la vergine accompagnandola sulla banchina, dove l’immagine sacra è stata imbarcata. L’Assunta, accompagnata da un corteo di imbarcazioni, ha percorso un breve tratto sull’acqua e al largo si è tenuto l’omaggio ai caduti in mare con il lancio di una corona di fiori.

Al rientro, tornando verso la chiesa progettata da Valadier, il vescovo ha incoraggiato a guardare Maria “per ritrovare il senso della nostra vita. Con la sua vita la Vergine ci insegna ad ascoltare Gesù, il figlio di Dio. Maria ci vuole bene, affidiamo a lei le persone malate, i sofferenti e tutte le nostre fatiche, perché sia la madre che guida i nostri passi“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link