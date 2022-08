Furbetti degli ombrelloni sulla spiaggia libera di Gaeta: scatta il sequestro

Gaeta – I Carabinieri della Motovedetta CC816, all’esito di specifici servizi finalizzati al controllo in materia di polizia marittima, hanno denunciato in tre persone poiché, quali titolari di attività di noleggio di attrezzatura da spiaggia, sono stati sorpresi mentre installavano gli ombrelloni senza alcuna richiesta da parte di utenti, in tratti di spiaggia libera siti in località Sant’Agostino di Gaeta.

Sono stati, pertanto, sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino numerosi ombrelloni, lettini e porta ombrelloni. Nella medesima circostanza sono state comminate sanzioni amministrative a carico di due persone sorprese a praticare attività di pesca sebbene sprovvisti della previste autorizzazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Gaeta, clicca su questo link