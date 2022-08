In giro per Fiumicino con la cocaina: arrestato giovane pusher

Fiumicino – Fine settimana di Ferragosto di intenso lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia che, con il supporto dei colleghi del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare, del N.A.S. di Roma e di unità cinofile di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati connessi alla c.d. “movida estiva” , in materia di armi e stupefacenti, nonché della guida in stato di ebbrezza e verificare del rispetto delle normative sul lavoro e igienico-sanitarie, con particolare attenzione alle località di Ostia, Fiumicino e Fregene, interessate dall’afflusso di numerose persone.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno arrestato un cittadino straniero 23enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, rinvenuta per un peso complessivo di 5 grammi. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link