Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il fronte che nella giornata di Ferragosto avrà coinvolto parte delle regioni centro-settentrionali lascerà in eredità una residua variabilità martedì 16, con nubi sparse alternate a schiarite su gran parte d’Italia. Fino al mattino però sarà ancora attivo sulle regioni del medio Tirreno, con temporali già nella notte sul Lazio in estensione alla Campania, localmente anche forti in prossimità del confine tra le due regioni, ma in esaurimento dal pomeriggio. Nel corso della giornata gli annuvolamenti torneranno ad intensificarsi sulle zone di montagna, (settori alpini occidentali e gran parte di quelli appenninici, ad eccezione di quelli dell’estremo Sud Italia). Saranno anche associati a qualche rovescio, comunque in esaurimento in serata. Intanto una saccatura atlantica comincerà ad approfondirsi verso Penisola Iberica e Francia, innescando un richiamo di correnti calde sul Mediterraneo centrale che determineranno un aumento delle temperature al Sud e sulle isole maggiori, con primi locali picchi di 36/38°C.

METEO MARTED’ 16 AGOSTO. Al Nord: Parzialmente soleggiato salvo residui fenomeni mattutini sul FVG nonché nel pomeriggio su ovest Alpi e zone limitrofe. Temperature stabili, massime tra 27 e 32. Al Centro: Variabile con qualche piovasco sparso sui versanti tirrenici. Nel pomeriggio locali temporali su Appennino e Marche. Temperature in locale rialzo, massime tra 30 e 35. Al Sud: Avvio di giornata variabile con locali piovaschi; migliora sino a cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35, superiori in Sicilia.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: tra notte e avvio di giornata residui fenomeni su Arcipelago toscano nonché in speciel modo su medio-basso Lazio, specie zone costiere e sub-costiere con temporali. Nel corso del pomeriggio-prima sera si accende dell’instabilità a macchia di leopardo sulle zone interne e pre-appenniniche di Toscana e Umbria, localmente anche del Lazio orientale. Temperature in lieve rialzo, ma con caldo nella norma. Venti deboli o moderati occidentali. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Ferragosto segnato dalla variabilità con qualche acquazzone possibile tra Toscana e Umbria; sul Lazio invece bel tempo prevalente salvo un peggioramento possibile verso sera-notte. A seguire torna a rinforzarsi l’alta pressione per condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con nuova intensificazione del caldo. 18 agosto segnato da temporali progressivamente forti sulla Toscana, specie centro-settentrionale; evoluzione successiva (19-20 agosto) ancora da inquadrare bene ma che potrebbe determinare locale instabilità anche sulle altre zone del Centro Tirreno.

(Fonte: 3B Meteo)

