Minturno, sul lungomare di Scauri con un bastone telescopico a molla: denunciato

Minturno – I Carabinieri del Comando Stazione CC di Scauri di Minturno hanno denunciato una persona di Minturno per essere stata trovata in possesso di un bastone telescopico a molla. Il controllo è scaturito a seguito di una colluttazione sul lungomare di Scauri segnalata alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Formia.

I militari della locale Arma, prontamente recatisi sul luogo indicato, hanno identificato due soggetti uno dei quali trovato in possesso del suddetto bastone, sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

