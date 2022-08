Notte Bianca d’Estate a Fondi: spettacoli e movida all’ombra del Castello Caetani

Fondi – Procede a vele spiegate l’organizzazione della Notte Bianca che, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, torna venerdì 19 agosto a Fondi con tante novità ed eventi per grandi e piccini. A dare il via alle danze, sarà un laser show in Piazza Unità d’Italia: luci, colori e l’atmosfera delle grandi occasioni prepareranno il pubblico al tradizionale incendio del Castello Caetani. Subito dopo avranno inizio i vari eventi dislocati in nove distinte zone del centro. In Piazza De Gasperi, per esempio, ci sarà un’area dedicata ai bambini che, con l’avanzare della notte, si trasformerà nella location ideale per un concerto rock con i più grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90 eseguiti e interpretati dalla band “Contatto Zero”. Non mancheranno stand enogastronomici e angoli per sorseggiare un cocktail o un drink.

Un altro momento clou della Notte Bianca d’Estate sarà lo spettacolo di Gianluca Giugliarelli, un’icona della comicità divenuto famoso sul piccolo schermo grazie al programma televisivo “Made in Sud”. Stand enogastronomici e cover band anche in Piazza Giacomo Matteotti dove con il gruppo “In pieno rock & roll” si canteranno a squarciagola i grandi successi di Ligabue. A seguire musica e divertimento con il Dj Set di Nicola Rosa. Piazza Duomo farà invece un viaggio nel tempo, dagli anni ’60 ad oggi, con gli “Scripta Manent”: a fare da cornice al concerto saranno, oltre agli stand dell’economia del mare, anche gli angoli dedicati al Mof e alla promozione istituzionale e turistica del territorio.

Il viaggio musicale attraverso il suggestivo centro storico della città di Fondi, proseguirà in Piazza della Repubblica, dinanzi la chiesa di Santa Maria, con gli “It Floyd”, ormai famosissimi tra i fan del gruppo rock britannico, e con la cover band dei Nomadi che suonerà invece in Viale della Libertà. Largo ai giovani in via Toniolo con dj set “Froud Tha System”. A concludere la carrellata di eventi organizzati in occasione della Notte Bianca d’Estate, elencati non certo in ordine di importanza, sarà lo spettacolo musicale “Figli delle Stelle” che prenderà forma in Corso Italia.

“Abbiamo cercato di mettere a punto un programma adatto a tutte le età – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale e il presidente dell’omologa commissione Cristian Peppe – diversificando il più possibile le location, così da favorire il passeggio in maniera sicura e ariosa, ma anche i generi musicali. Si potrà sostanzialmente percorrere il centro storico facendo un vero e proprio viaggio nel tempo che spazierà dalla musica di una volta a quella dei giorni nostri”.

“Sarà una grande festa ma anche un’importante occasione commerciale – aggiunge l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – tutti i negozi saranno aperti mentre locali aderenti proporranno menù a misura di notte bianca”.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Camera di Commercio di Latina e Frosinone e dell’azienda speciale informare e la collaborazione della ConfCommercio Lazio Sud il cui supporto è stato prezioso per il coordinamento di tutte le attività commerciali del centro.

Aree parcheggio

Per i cittadini provenienti dalle contrade periferiche, dal litorale o da altri comuni i parcheggi a disposizione saranno essenzialmente tre:

via Mola di Santa Maria: parcheggio del palazzetto dello

sport e parcheggio dell’area mercatale

via Filippo Turati: sarà eccezionalmente aperto il cortile della scuola “Alfredo Aspri” che sarà presidiato dalle associazioni di protezione civile

via Arnale Rosso: parcheggio antistante lo stadio comunale

Il programma

21:30 – Piazza Unità d’Italia – Laser show e incendio al Castello

22:15 – Piazza IV Novembre – Spettacolo comico di Gianluca Giugliarelli

20:30 – Piazza De Gasperi – Area spettacolo bambini

23:00 – Piazza De Gasperi – Cover Band Contatto Zero (rock anni ‘70-‘80-’90)

23:00 – Piazza Matteotti – In pieno rock & roll (Ligabue)

00:00 – Piazza Matteotti – Dj Set Nicola Rosa

23:00 – Piazza Duomo – Scripta Manent (dagli anni 60 ad oggi)

23:00 – Piazza della Repubblica – It Floyd

22:30 – Viale della Libertà – Cover Band Nomadi

22:30 – Largo Toniolo – Dj set music selection by Froud Tha System

22:30 – Corso Italia – Spettacolo musicale “Figli delle Stelle”

00:00 – Live show dj set Stefano Cocco – Emanuele Labbadia