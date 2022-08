Ostia – Controlli serrati nel lungo weekend di Ferragosto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia che, con il supporto dei colleghi del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare, del N.A.S. di Roma e di unità cinofile di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della “movida estiva”.

Im particolare, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia – ed un militare, intervenuto libero dal servizio – hanno arrestato un cittadino italiano 44enne per il reato di furto aggravato di una borsa del valore di 150 euro, asportata dalla vetrina di un negozio di Ostia. Refurtiva recuperata e restituita all’avente diritto. L’uomo è stato condotta dinanzi all’A.G. per la celebrazione del rito direttissimo.

Foto 2 di 2



I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia hanno deferito in stato di libertà una donna 24enne per il reato di false attestazioni a P.U. sull’identità personale e rifiuto di fornire le proprie generalità ed esibire il proprio documento d’identità.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia hanno deferito in stato di libertà una donna 40enne per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. La stessa veniva trovata in possesso di un coltello, occultato nella borsa, poco prima utilizzato per minacciare il padre.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia hanno deferito in stato di libertà tre uomini per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Gli stessi controllati a bordo di un’autovettura, sono stati trovati in possesso di una chiave di accensione di un’autovettura Smart già oggetto di furto, di vari cacciavite ed arnesi atti allo scasso.

I Carabinieri della Stazione di Roma Ostia Antica hanno deferito in stato di libertà un uomo 30enne per il reato di tentato furto in abitazione. Lo stesso è stato individuato dopo aver tentato di rubare all’interno di un’abitazione privata.

La Compagnia di Roma Ostia continuerà a intensificare nel periodo estivo i controlli e i servizi straordinari, anche con l’ausilio delle articolazioni speciali dell’Arma, impiegando anche Stazioni Mobili e pattuglie per vigilanze dedicate nelle aree più interessate al fenomeno della movida estiva.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link