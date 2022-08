Ostia. Furti, spaccio e minacce anche a Ferragosto: 2 arresti e 9 denunciati in poche ore

Ostia – I Carabinieri della Compagnia di Ostia, con l’assistenza dei colleghi del Raggruppamento Aeromobili “Pratica di Mare”, hanno arrestato due persone – un cittadino straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un cittadino italiano bloccato da un Carabiniere, libero dal servizio e in abiti civili, subito dopo aver rubato una borsa dalla vetrina di un negozio a Lido di Ostia.

I militari hanno poi denunciato altre 9 persone: una 24enne tedesca, senza fissa dimora, per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sull’identità personale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità; una 40enne romana trovata in possesso di un coltello che occultava all’interno della sua borsa e che, come ricostruito, poco prima aveva utilizzato per minacciare, nel corso di una lite per futili motivi, il padre 66enne; tre cittadini albanesi per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, poiché, controllati a bordo di un’autovettura sono stati trovati in possesso di una chiave di accensione di una Smart, rubata l’11 agosto scorso, di varia merce edile ancora confezionata, di cui non hanno saputo produrre l’attestazione di avvenuto acquisto, e di numerosi cacciaviti ed arnesi atti allo scasso; un 30enne romano, riconosciuto quale autore di un furto in abitazione; un 19enne di Monterotondo trovato in possesso di un coltello che occultava all’interno di un marsupio.

I Carabinieri, unitamente ai colleghi del Nas di Roma, hanno poi eseguito una serie di verifiche presso stabilimenti balneari, accertando in uno degli esercizi carenze strutturali su cui sono in corso accertamenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

