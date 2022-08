Fiumicino – I vigili del fuoco di Cerveteri stamattina alle 8 sono stati chiamati in via Aurelia al chilometro 29 in direzione Roma, nel territorio di Palidoro, località del comune di Fiumicino, per un incidente.

A scontrarsi sono stati un autofurgone con un pic up. I Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere le tre persone che si trovavano a bordo delle vetture.

Foto 2 di 2



Da primi accertamenti è sembrato che tutti e tre i feriti versavano in condizioni serie e, una volta portati fuori dai mezzi, sono stati affidati al personale sanitario del 118. Quest’ultimo dopo averli stabilizzati li hanno trasportati uno all’ospedale di Civitavecchia, un altro al Gemelli e il terzo all’Aurelia Hospital. Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri.

