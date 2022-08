A Fiumicino la prima edizione della Festa della Musica, dal 19 al 21 agosto

Fiumicino – Dopo il grande successo della Festa di Ferragosto (leggi qui) i festeggiamenti dell’estate continuano: Dal 19 al 21 agosto, sempre nella location di via del Faro 74 angolo via Coni Zugna, a Fiumicino ci sarà la Festa della Musica. Un’occasione per assaporare il pescato locale, quello freschissimo della flotta peschereccia di Fiumicino, cucinato dalle sapienti mani di due chef, mentre si ascolta ottima musica.

Questo è, infatti, l’obiettivo della prima edizione della Festa della Musica, evento che conta di diventare un ‘must’ degli appuntamenti della lunga estate laziale. Organizzata da “Il Faro all’Orizzonte” la kermesse abbinerà ottimo cibo a spettacoli di livello. Il tutto in una location spaziosa e con possibilità di parcheggiare gratuitamente proprio di fronte al campo sportivo. Apertura cucine ore 19.45

Gli spettacoli della Festa della Musica

Nel dettaglio, gli spettacoli saranno due per ogni serata:

venerdì 19 agosto si balla con Roberto Finesi. A seguire Monia Band con il suo straordinario repertorio di cover.

Sabato 20 agosto un lungo percorso nella musica dance degli anni Ottanta con gli ‘Scalo Project’. A seguire i trascinanti ritmi di Jovanotti con i ‘Suono Positivo’.

Domenica 21 agosto ancora ballo con Roberto Nana. Si chiude con i mitici anni ’70, ’80 e ’90 dei ‘Deja Vu’.

Il menù

Un menù tutto da scoprire e assaporare quello della Festa della Musica, con prezzi accessibili e la possibilità di scegliere alla carta o il menù fisso:

Primi piatto di pesce del giorno €12,00

Bruschetta con polipetti e cozze €4,00

Frittura di Calamari e Gamberi €10,00

Patatine Fritte €3,00

Menù Fisso

Primo Piatto di pesce del giorno

Bruschetta con polipetti e cozze

Patatine fritte

Acqua

Euro 17,00

Inoltre, ci saranno anche degli stand per poter gustare panini assortiti e arrosticini. La Festa della Musica è pronta per farvi provare buon cibo a ritmo di buona musica.

Info: 324.9059956

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link