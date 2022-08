Anzio, picchia la moglie e la minaccia di morte davanti ai figli piccoli: arrestato 

Anzio – Proprio a Ferragosto, nel corso dei servizi d’istituto finalizzati al controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati gli agenti del Commissariato di Anzio, hanno arrestato un 44enne italiano gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto grazie alla segnalazione telefonica fatta dalla figlia minore dell’uomo che ha contattato l’ 1 1 2 Numero Unico Emergenza, hanno assistito ad una violenta lite tra l’uomo e la moglie per motivi sentimentali, durante la quale la donna veniva minacciata di morte anche di fronte ai due figli, entrambi minori. I poliziotti hanno subito soccorso la vittima che presentava delle evidenti ecchimosi sul volto, sul collo e sulle braccia. L’arresto dell’uomo, accompagnato in carcere, è stato convalidato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

