Danni per il maltempo, il Comune di San Felice Circeo si attiva per chiedere lo stato di calamità

San Felice Circeo – In relazione alla forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio di San Felice Circeo nella notte tra il 15 e il 16 agosto, il Comune di San Felice Circeo è intenzionato ad attivare una procedura conoscitiva per poi eventualmente richiedere il riconoscimento dello stato di calamità.

Di conseguenza, tutti coloro che hanno subito danni a causa del maltempo, con opportuna documentazione fotografica, potranno segnalarlo ai competenti uffici – secondo le modalità che verranno comunicate con apposito avviso – affinché l’Ente provveda per quanto di competenza.

Proprio a causa dei danni che sono stati registrati per le intense precipitazioni e le forti raffiche di vento, sin dalle prime ore dell’alba il personale del Comune e i volontari del gruppo comunale di protezione civile si sono adoperati per risolvere innumerevoli criticità e per sgomberare le strade da rami e alberi. A loro, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine va il plauso dell’amministrazione per il lavoro svolto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeo

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di San Felice Circeo, clicca su questo link