Europei di Atletica, Sara Fantini nella storia: è bronzo nel martello

Monaco – E’ già la primatista nazionale Sara. E stasera è la terza in Europa nel lancio del martello. Sale sul podio con 71,58. Sperava qualcosina di più probabilmente la Fantini aspettando il responso dell’ultimo lancio, ma è sul podio l’atleta dei Carabinieri ed è felicissima: “Sicuramente oggi non ho dato il meglio, purtroppo può succedere, non doveva accadere qui e poi l’analizzerò. Ma sono estremamente felice e soddisfatta. E’ stata una stagione bellissima. La medaglia è la prima per la carriera, non ci credo ancora. Speravo in un altro colore, ma va bene così. Sto facendo un ottimo lavoro con i Carabinieri e il mio staff. Farò sempre meglio. Sono contentissima di far parte di questa squadra straordinaria. Occhio all’anno prossimo per i Mondiali. Grazie al mio team, alla famiglia e agli amici”. Ha detto ai microfoni di Raisport.

Con il bronzo europeo nella categoria under 23 l’azzurra s’impone anche nella categoria senior. E’ una serata fortunata per l’Italia a Monaco, che aggiunge la quinta medaglia in bacheca in competizione. E’ un Europeo di atletica pieno di sorrisi, che firma la prima medaglia femminile nella disciplina nel torneo.

(foto@Grana/Fidal)

